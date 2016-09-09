13:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Инспекция призвала ускорить работу по металлоконструкциям на "Мордовия-Арене"

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Генеральный директор АНО "Центр планирования и мониторинга - 2018" Сергей Амбарнов подчеркнул, что строительство стадиона ЧМ-2018 в Саранске идет достаточно активно. По его словам, есть небольшие проблемы по металлоконструкциям, и работу над ними необходимо ускорить.

- Работы идут достаточно активно, все проблемы, связанные со строительством стадиона, которые были в начале года, решены, - цитирует ТАСС Амбарнова. - Единственное, нужно ускориться по металлоконструкциям. Это связано с тем, что газон на поле "Мордовия-Арена", как и на многих других стадионах чемпионата мира, будет засевной, и поля нужно засеивать весной 2017 года - за год до проведения чемпионата. Нужно как можно больше внимания и сил уделить тому, чтобы все работы, связанные с установкой кровли стадиона, движением техники по территории поля были завершены к весне следующего года.

Саранск примет четыре игры группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3608467

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