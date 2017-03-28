22:52 28 марта | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Инспекция ФИФА поручила обезопасить трибуны "Фишта"

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Операционный директор оргкомитета "Россия 2018" Дмитрий Годунов положительно оценил готовность стадиона "Фишт" в Сочи к проведению футбольных матчей. Тестовое мероприятие, которым стал матч между сборными России и Бельгии (3:3), однако, выявил некоторые проблемы, которые еще предстоит устранить, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. 

- Не все было гладко с тем, как запускали болельщиков, - сказал Годунов. - Схема захода отличается от того, что будет на Кубке конфедераций. Плюс серьезная нагрузка на арену помогла выявить несколько мелких неисправностей. Что касается временных трибун, вызвавших обеспокоенность, то после инспекционного визита ФИФА было поручено усилить безопасность и комфорт конструкций. Все это будет сделано. 

 

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