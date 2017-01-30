Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что все стадионы чемпионата мира 2018 года будут вовремя введены в эксплуатацию. По его словам, арена в Лужниках строится очень хорошими темпами.

- Все работы по подготовке стадионов к чемпионату мира идут по плану, - сказал Сорокин в эфире "Все на матч". - Есть небольшие отставания, но стадионы строят весьма солидные компании с большим именем, и у меня нет сомнений, что все стадионы будут построены, последняя партия арен будет сдана в декабре 2017 года.

Инспекционная комиссия ФИФА посетит Россию в феврале 2017 года. Акцент будет сделан на стадионы, которые летом примут Кубок конфедераций. Это Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Вопросы по стадионам есть, но это рабочий процесс.

"Лужники" находятся в стадии строительства. Строят стадион очень хорошими темпами, которые поразили даже специалистов ФИФА, взыскательных к нам. Думаем, что весной стадион вполне может быть сдан в эксплуатацию. О том, когда состоится открытие, лучше спросить московские власти, это их стадион, они хозяева, но уверен, что будет яркая и красочная церемония.