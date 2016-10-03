Инфантино предлагает расширить число участников чемпионата мира до 48 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с предложением расширить число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд, сообщает timesofmalta.com. Ранее Инфантино выступал с идеей сделать финальную стадию турнира из 40 участников. Согласно новой идее, 16 из 48 команд вылетят с турнира уже после первой игры на вылет, а оставшиеся 32 будут играть по нынешним правилам.

- Этим идеям необходимо найти наилучшее решение, - сказал Инфантино. - Мы будем обсуждать их в этом месяце и окончательно определимся в 2017 году. Мы выдвигаем разные идеи и определимся с наилучшей.

Идея состоит в том, что 16 сборных попадут сразу в групповой турнир, а еще 32 будут играть на предварительном раунде. Таким образом, у нас будет нормальный чемпионат мира из 32 команд, но на турнир приедут 48. Задача ФИФА - развивать футбол по всемау миру, и чемпионат мира - это самое крупное событие. Это не просто соревнование, это социальное событие.

Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля. Формат чемпионата мира из 32 команд действует с ЧМ-1998. До 1982 года в финальной стадии играли 16 сборных, а до 1998-го - 24.