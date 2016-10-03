Инфантино предлагает расширить число участников чемпионата мира до 48 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с предложением расширить число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд, сообщает timesofmalta.com. Ранее Инфантино выступал с идеей сделать финальную стадию турнира из 40 участников. Согласно новой идее, 16 из 48 команд вылетят с турнира уже после первой игры на вылет, а оставшиеся 32 будут играть по нынешним правилам.
- Этим идеям необходимо найти наилучшее решение, - сказал Инфантино. - Мы будем обсуждать их в этом месяце и окончательно определимся в 2017 году. Мы выдвигаем разные идеи и определимся с наилучшей.
Идея состоит в том, что 16 сборных попадут сразу в групповой турнир, а еще 32 будут играть на предварительном раунде. Таким образом, у нас будет нормальный чемпионат мира из 32 команд, но на турнир приедут 48. Задача ФИФА - развивать футбол по всемау миру, и чемпионат мира - это самое крупное событие. Это не просто соревнование, это социальное событие.
Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля. Формат чемпионата мира из 32 команд действует с ЧМ-1998. До 1982 года в финальной стадии играли 16 сборных, а до 1998-го - 24.
Буква Ё
Костариканец Предлагаю на мундиаль допускать 184 страны ________________ Но ведь тогда турнир лишится ряда ярких сборных. Например, Новой Каледонии или Сомали! :)
23:57 3 октября
Secutor
Остановите ФИФУ, я сойду!
23:55 3 октября
King's Bounty IIII
А380726 Костариканец, тебя не Джанни звать:) ??? А то смотри первый здесь пост :( ________________ его звать елена николаевна рамонес.
23:47 3 октября
Makedonsky
6_Lesni4ij Neil, Да и наша сбродная тоже будет чаще туда попадать ) ...... да, но на этом предварительном раунде мы вылетем после встречи с каким-нить гондурасом или монголией) а так хоть 3 матча в группе нам гарантировано
23:47 3 октября
Костариканец
А380726 Костариканец, тебя не Джанни звать:) ??? ============= В детстве учительница математики так меня называла после того, как получал двойки.
23:37 3 октября
Костариканец
dijeridoo Костариканец, не, они сейчас любят совмещать. Совместное проведение: Фиджи, Джибути, Бахрейн, Гибралтар, Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины. Как-то так 23:22 =========== Клёва! Но заявка Непала, Бутана, Бангладеша, Андорры, Арубы, Вануату, Мавритании, Свазиленда, Пакистана и Белиза составит им серьезную конкуренцию.
23:30 3 октября
А380726
Костариканец, тебя не Джанни звать:) ??? А то смотри первый здесь пост :(
23:30 3 октября
Lars Berger
Костариканец \\\\\\\\\\\\\\\\\\ Отличная формула!)
23:24 3 октября
dijeridoo
Костариканец, не, они сейчас любят совмещать. Совместное проведение: Фиджи, Джибути, Бахрейн, Гибралтар, Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины. Как-то так
23:22 3 октября
Костариканец
И чтобы такой турнир проводился в Катаре, Бахрейне, на Кипре там или Кувейте
23:20 3 октября
Костариканец
Предлагаю на мундиаль допускать 184 страны. Сначала в первом квалифай-раунде играют 128 сборных на вылет, потом 1/32, 1/16 и 1/8 финала. Лучшие 8 добавляются к 56 сильнейшим сборным, которые все это время ждали остальных и затем играют в 16 групп по 4 команды, первые 2 по итогам группового этапа выходят далее и с 1/16-ой начинается новый плов на вылет. Круто ведь!
23:18 3 октября
dijeridoo
Даже если условно по рейтингу ФИФА (они же им руководствуются при жеребьевках) то при таком количестве участников финала квоты по конфедерациям распределены вот так: 29 уефа, 8 конмебол, 5 африка, 3 конкакаф, 3 азия. То есть со времен начала расширения в сторону "малых, перспективных" регионов только африканцы хоть как-то оправдывают свои 5 команд
23:06 3 октября
Dexterous
Что к него с головой то? В Fifa 2017 наверное начал играть и попутал реальность с игрой
23:01 3 октября
CanagliaVova
Забудьте Уэльс и возбойтесь Лихтенштейн :-D
23:01 3 октября
6_Lesni4ij
Neil, Да и наша сбродная тоже будет чаще туда попадать )
22:59 3 октября
Neil
Вот уроды, всё им денег мало. По мне так и ЧЕ стал менее интересным после увеличения, так теперь и на ЧМ поедут всякие Гондурасы с Ливией, тьфу.
22:55 3 октября
aloveku
воу воу воу, патише мисье, винцо забродило же
22:53 3 октября
Thomas_Boy
48 мало. 119 надо.
22:52 3 октября
letmebetomorrow
сделали бы как в европе, каждый континент себе в копилку набирает очки, количество которых, поределяет количество стран участниц от этого континента.
22:50 3 октября
inachipoch
Чего уж мелочиться: пускай все команды приезжают на финальную стадию.
22:46 3 октября
А380726
Фамилия знаковая - инфантильность так и прет
22:45 3 октября