Инфантино не переживает по поводу поведения болельщиков на чемпионате мира-2018

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не беспокоится по поводу поведения болельщиков во время проведения чемпионата мира-2018. Президент организации подчеркнул, что полностью доверяет российским властям.
- Я не переживаю по этому поводу, - приводит AFP слова Инфантино. – Я полностью доверяю российским руководителям, которые отвечают за это.
Ранее The Guardian выложила анонс документального фильма, который будет показан на BBC. В нем сообщается, что принявшие участие в съемках российские фанаты обещают отомстить англичанам за Euro-2016 и устроить "фестиваль насилия" во время чемпионата мира-2018.
ДОЗВОН ГУБЕР
А что лысому переживать??? Фаны ""мочилово"" ведь не на ЕГО вилле устроят...
14:46