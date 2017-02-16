14:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Инфантино не переживает по поводу поведения болельщиков на чемпионате мира-2018

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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не беспокоится по поводу поведения болельщиков во время проведения чемпионата мира-2018. Президент организации подчеркнул, что полностью доверяет российским властям.

- Я не переживаю по этому поводу, - приводит AFP слова Инфантино. – Я полностью доверяю российским руководителям, которые отвечают за это.

Ранее The Guardian выложила анонс документального фильма, который будет показан на BBC. В нем сообщается, что принявшие участие в съемках российские фанаты обещают отомстить англичанам за Euro-2016 и устроить "фестиваль насилия" во время чемпионата мира-2018.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЗВОН ГУБЕР

А что лысому переживать??? Фаны ""мочилово"" ведь не на ЕГО вилле устроят...

14:46

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