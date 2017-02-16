Инфантино не переживает по поводу поведения болельщиков на чемпионате мира-2018

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не беспокоится по поводу поведения болельщиков во время проведения чемпионата мира-2018. Президент организации подчеркнул, что полностью доверяет российским властям.

- Я не переживаю по этому поводу, - приводит AFP слова Инфантино. – Я полностью доверяю российским руководителям, которые отвечают за это.

Ранее The Guardian выложила анонс документального фильма, который будет показан на BBC. В нем сообщается, что принявшие участие в съемках российские фанаты обещают отомстить англичанам за Euro-2016 и устроить "фестиваль насилия" во время чемпионата мира-2018.