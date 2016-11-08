15:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Икер Касильяс: "Сборная Испании делает ставку на де Хеа, и это мудрое решение"

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс отметил, что понимает, по каким причинам главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги предпочитает видеть в основном составе голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Тем не менее легенда испанского футбола заявил, что не отказался бы от возвращения в национальную команду.

– Я не отказался от выступлений за сборную, – цитирует Marca Касильяса. – Если тренер вызовет меня – буду счастлив, а пока я отошел в сторону. Лопетеги делает ставку на де Хеа, и я считаю это решение мудрым. Как испанец я желаю нашей команде только побед. С оптимизмом смотрю на перспективы этой команды.

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