Икер Касильяс: "Сборная Испании делает ставку на де Хеа, и это мудрое решение"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс отметил, что понимает, по каким причинам главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги предпочитает видеть в основном составе голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Тем не менее легенда испанского футбола заявил, что не отказался бы от возвращения в национальную команду.

– Я не отказался от выступлений за сборную, – цитирует Marca Касильяса. – Если тренер вызовет меня – буду счастлив, а пока я отошел в сторону. Лопетеги делает ставку на де Хеа, и я считаю это решение мудрым. Как испанец я желаю нашей команде только побед. С оптимизмом смотрю на перспективы этой команды.