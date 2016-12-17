15:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Икер Касильяс: "Почему бы мне не сыграть на чемпионате мира в России?"

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Голкипер "Порту" и сборной Испании Икер Касильяс уверен в своих силах и намерен пробиться в основной состав национальной команды к чемпионату мира-2018, который пройдет в России. В текущем сезоне чемпионата Португалии 35-летний вратарь сыграл в 14 матчах и пропустил 6 мячей.

– Я никогда не сдавался, – цитирует сайт ФИФА Касильяса. – Не старался избегать проблем, просто на время ушел в тень. Мне сказали, что ставка будет сделана на Де Хеа, я услышал тренерский штаб, но из команды не ушел.

Почему бы мне не сыграть на чемпионате мира в России? Я провел весь квалификационный этап к Euro-2016, я выгляжу хорошо. Если бы я действительно играл плохо, то стал бы первым, кто это признает.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Буква Ё

... потому что чемпионат мира перенесут в Англию:)

15:53

Ботаникум

И впрямь, почему бы не "поиграть" в Сочинском казино с видом на "Фишт"? Или в настольный футбол, но... НА ДЕНЬГИ!

15:44

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