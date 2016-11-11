Игроки сборных Франции и Швеции почтили минутой молчания память жертв теракта

Сборные Франции и Швеции перед стартом отборочного матча чемпионата мира-2018 почтили память жертв теракта, случившегося 13 ноября 2015 года на стадионе "Стад де Франс". Церемония была проведена по инициативе Федерации футбола Франции. Безопасность арены обеспечивали 400 полицейских и жандармов, а также 1200 человек из службы охраны стадиона.

На церемонии присутствовал президент Франции Франсуа Олланд, отметивший в эфире французского телеканала, что церемония проводится как в память павших при террористических атаках, так и в поддержку тех, кому удалось остаться в живых.



Игроки команд и 80 тысяч зрителей, пришедших на стадион, почтили минутой молчания память 130 погибших.



