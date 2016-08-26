Игорь Шувалов: "Среди городов-участников ЧМ-2018 аутсайдеров нет"

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов заявил, что среди городов-участников чемпионата мира-2018 аутсайдеров нет. По его мнению, такие города, как Москва, Санкт– Петербург, Сочи и Казань способны принять у себя абсолютно любые спортивные и неспортивные мероприятия. При этом, по словам Шувалова, необходимо таким образом подготовиться к чемпионату мира, чтобы города, которые не принимают у себя матчи турнира, также стали партнерами по соревнованиям.

– Сейчас аутсайдеров никаких нет, – цитирует ТАСС Шувалова. – Изначально, когда мы заявляли города к чемпионату мира, мы понимали, что какие-то города подготовлены лучше и являются абсолютно готовыми, а есть города, которым надо проводить всю работу сначала. Для них это большой проект. Но здесь проект сложнее, он сложнее, чем Олимпийские игры, – это много городов, они в разных регионах, как вы знаете, от Калининграда до Екатеринбурга.

У нас есть план, и мы его вместе с Министерством спорта проводим, как сделать так, чтобы города – вплоть до Владивостока были включены в большую работу.

По Калининграду: работы ведутся, мы договорились, кто будет заниматься подготовкой земельного участка вокруг стадиона, сменилось руководство субъекта, и с новым руководством мы договорились. Так что здесь уже проблем нет. Пожалуй, двумя самыми сложными точками были Калининград и Самара, теперь этого нет.