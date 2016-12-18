21:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Игорь Лебедев: "Промежуточная цель допингового скандала – отобрать ЧМ-2018"

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Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение о подоплеке допинговых скандалов, по мотивам которых в публикации британского издания Daily Mail утверждается, что следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении вице-премьера России Виталия Мутко.

Позднее, пресс-служба следственной палаты комитета по этике ФИФА в ответ на запрос "СЭ" заявила следующее: "Мы хотели бы отметить, что в данный момент никакого официального производства не ведется".

 
Виталий МУТКО.Туманная атака на ЧМ-2018

– Политика, которая ведется в течение последних полутора лет, должна к чему-то привести, – подчеркнул Лебедев. – Пока ее итоги таковы: легкоатлетов и всю паралимпийскую сборную не допустили до Игр в Рио, у нас отняли чемпионат мира по бобслею и скелетону, теперь поднимается вопрос по поводу биатлона, и пока мы не понимаем, будут ли дисквалифицированы определенные спортсмены или снова это отразится на всем Союзе биатлонистов России.

Я считаю, что глобальная цель всех допинговых скандалов – полное отстранение России от мирового спорта, а промежуточная – отнять чемпионат мира по футболу.

А случай с Поветкиным… Опять допинг! В каждом виде спорта появляется информация о допинге. Мы опаздываем с принятием мер и ответных шагов.

Все действия против России основаны на докладе Макларена, но девяносто процентов из того, что там указано – просто слова. Ни одного подтверждения. К сожалению, мы сами даем им факты для того, чтобы мировой спорт обратил на российских спортсменов внимание. Кто заставлял Поветкина принимать допинг? Отчасти, мы сами виноваты в том, что происходит. (Любовь КОНЯЕВА)

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