Игорь Лебедев: "Промежуточная цель допингового скандала – отобрать ЧМ-2018"

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение о подоплеке допинговых скандалов, по мотивам которых в публикации британского издания Daily Mail утверждается, что следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении вице-премьера России Виталия Мутко.

Позднее, пресс-служба следственной палаты комитета по этике ФИФА в ответ на запрос "СЭ" заявила следующее: "Мы хотели бы отметить, что в данный момент никакого официального производства не ведется".

– Политика, которая ведется в течение последних полутора лет, должна к чему-то привести, – подчеркнул Лебедев. – Пока ее итоги таковы: легкоатлетов и всю паралимпийскую сборную не допустили до Игр в Рио, у нас отняли чемпионат мира по бобслею и скелетону, теперь поднимается вопрос по поводу биатлона, и пока мы не понимаем, будут ли дисквалифицированы определенные спортсмены или снова это отразится на всем Союзе биатлонистов России.

Я считаю, что глобальная цель всех допинговых скандалов – полное отстранение России от мирового спорта, а промежуточная – отнять чемпионат мира по футболу.

А случай с Поветкиным… Опять допинг! В каждом виде спорта появляется информация о допинге. Мы опаздываем с принятием мер и ответных шагов.

Все действия против России основаны на докладе Макларена, но девяносто процентов из того, что там указано – просто слова. Ни одного подтверждения. К сожалению, мы сами даем им факты для того, чтобы мировой спорт обратил на российских спортсменов внимание. Кто заставлял Поветкина принимать допинг? Отчасти, мы сами виноваты в том, что происходит. (Любовь КОНЯЕВА)