Игорь Гуськов: "Ситуация с долгами перед строителями "Ростов Арены" решится в ближайшие дни"

Вице-губернатор Ростовской области, куратор "Ростова" Игорь Гуськов сообщил, что сотрудники министерства строительства области встретились с представителями строителей, занятых на "Ростов Арене". По его словам, ситуация с задолженностью перед рабочими будет нормализована в течение одного-двух дней.
Ранее сообщалось, что строители нового стадиона в Ростове-на-Дону начали забастовку из-за долгов. Люди не получают заработную плату на протяжении пяти месяцев.
– Забастовка? Недостатка в финансовых средствах нет, – приводит ТАСС слова Гуськова. – Заказчик старается своевременно оплачивать выполнение подрядных работ. Вопрос по выплате заработной платы работникам стадиона находится на контроле министерства строительства Ростовской области.
На сообщения (в СМИ. – Прим. "СЭ") мы отреагировали незамедлительно: сотрудники Минстроя встретились с руководством строителей "Ростов Арены", есть обещания в течение одного-двух дней нормализовать ситуацию. Отреагировала и областная прокуратура. В ближайшее время ситуация должна быть нормализована.
Напомним, что "Ростов Арена" должна принять пять матчей чемпионата мира 2018 года - четыре встречи группового этапа и одна игра 1/8 финала.
Свинству Бой!
Ну вот и началось! А кто-то тут вчера смердел про наш стадик.//// Арену к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове строит фирма-подрядчик АО «Крокус Интернешнл», входящая в состав «Крокус Групп». Владельцем компании является российский миллиардер Арас Агаларов, входящий в первую сотню богатейших бизнесменов России.//// Чурек потом все распродаст под торговые павильоны и там будет барахолка после ЧМ-18.
12:49