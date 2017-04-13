Игорь Гуськов: "Ситуация с долгами перед строителями "Ростов Арены" решится в ближайшие дни"

Вице-губернатор Ростовской области, куратор "Ростова" Игорь Гуськов сообщил, что сотрудники министерства строительства области встретились с представителями строителей, занятых на "Ростов Арене". По его словам, ситуация с задолженностью перед рабочими будет нормализована в течение одного-двух дней.

Ранее сообщалось, что строители нового стадиона в Ростове-на-Дону начали забастовку из-за долгов. Люди не получают заработную плату на протяжении пяти месяцев.

– Забастовка? Недостатка в финансовых средствах нет, – приводит ТАСС слова Гуськова. – ​Заказчик старается своевременно оплачивать выполнение подрядных работ. Вопрос по выплате заработной платы работникам стадиона находится на контроле министерства строительства Ростовской области.

На сообщения (в СМИ. – Прим. "СЭ") мы отреагировали незамедлительно: сотрудники Минстроя встретились с руководством строителей "Ростов Арены", есть обещания в течение одного-двух дней нормализовать ситуацию. Отреагировала и областная прокуратура. В ближайшее время ситуация должна быть нормализована.

Напомним, что "Ростов Арена" должна принять пять матчей чемпионата мира 2018 года - четыре встречи группового этапа и одна игра 1/8 финала.

СМИ: Строители нового стадиона в Ростове начали забастовку