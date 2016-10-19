Игорь Бутман: "Зачем нам ЧМ-2018 и Олимпиада? А зачем тогда жить?"

Знаменитый саксофонист и посол Саранска как города-организатора ЧМ-2018 Игорь Бутман выразил мнение, что сборная России способна достойно выступить на домашнем чемпионате мира. Также он подчеркнул, что проведение турнира окажет пользу развитию спорта и культуры в России, поскольку после мундиаля в стране останутся стадионы и другие объекты инфраструктуры.

- Нет ничего невозможного. Наша команда имеет все шансы, чтобы показать себя, в это просто надо поверить и играть в самый лучший футбол, - цитирует Бутмана официальный сайт ФИФА. - Недавно когда ехал в Саранск, в поезде показывали фильм об сборной США по футболу, которую собрали из любителей на чемпионат мира-1950 в Бразилии. Они выиграли всего один матч, у прославленной команды англичан, со счетом 1:0. Надеюсь, что наши футболисты наберут необходимую форму и будут радовать нас своей игрой.

Конечно, есть люди, которые говорят: "Зачем нам чемпионат мира и Олимпийские игры?" А зачем нам тогда жить? Ничего не делать, ни о чем не мечтать, не ставить перед собой грандиозные задачи… Я думаю, что мы не такие! Мы будем работать дальше, идти к новым свершениям. Ведь чемпионат мира пройдет, но останется инфраструктура, которую надо использовать под праздники, фестивали, спортивные соревнования. Нужно делать больше мероприятий для молодежи, искать новые таланты для футбола, хоккея, музыки. Создавать условия для работы, инженеров, ученых. Россия должна занять то место, которого заслуживает. А для этого нам надо еще поработать… Надо сделать так, чтобы этот праздник остался в памяти надолго. Собраться с силами и выступить как замечательные хозяева.