Игорь Бутман: "ЧМ-2018 - это "не выбросить деньги на ветер", а шанс что-то поменять"

Знаменитый саксофонист, посол Саранска на чемпионате мира-2018 Игорь Бутман выразил мнение, что проведение турнира может дать толчок для прогресса футбола в России. По его словам, сборной нужно ставить задачу выиграть ЧМ-2018.

- Я верю, с помощью чемпионата мира мы сможем сдвинуться в нужную сторону, - цитирует welcome2018.com Бутмана. - Главное – поставить задачи. Абсолютно уверен, что футбольные таланты у нас не хуже, чем у кого бы то ни было. Нужна только серьезнейшая работа, вера и любовь к этому делу.

Нужно не довольствоваться тем, что есть, потому что другого ничего нет. А наоборот: поставить амбициозные задачи – выиграть чемпионат мира, внести свое имя в историю. И играть так, чтобы наша футбольная лига совершенно спокойно могла конкурировать с английской. Или с испанской, например.

Чемпионат мира, на мой взгляд, может сильно повлиять на состояние российского футбола, а то и вовсе в корне поменять ситуацию. Это огромная работа. И не только спортсменов. Это работа СМИ, менеджеров, тренеров, детских спортивных школ, от начала и до конца. И об этом я как посол говорю на каждой крупной встрече либо с чиновниками, либо с людьми, связанными со спортом. Эта индустрия должна заработать по-новому. И нужно воспринимать это событие как нечто масштабное, мыслить глобальнее. Чемпионат мира – это не потратить кучу денег на ветер, как говорят злые языки. Это наш шанс что-то поменять.