Игор Ангелоски: "В первом тайме слишком уважали Испанию"

Главный тренер сборной Македонии Игор Ангелоски после поражения от Испании (1:2) в отборочном матче чемпионата мира остался доволен игрой во втором тайме. По его словам, Испания будет фаворитом в матче отбора против Италии. Эта игра пройдет 2 сентября.

- Поздравляю Испанию с победой. Конечно, после поражения нельзя быть довольным. В первом тайме мы играли не очень хорошо, потому что слишком уважали соперника, - цитирует Ангелоски Marca. - Однако я доволен игрой во второй половине. Мы забили гол, пытались сравнять счет, но не получилось.

Испания и Италия – очень хорошие команды, одни из лучших в мире. Если Италия играет от обороны на контратаках, то Испания старается держать мяч и оказывать давление. Думаю, Испания все же будет фаворитом.