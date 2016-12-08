Игорь Албин: "Зениту" придется вложить 500-600 миллионов в арену на Крестовском острове"

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что "Зениту" как эксплуатирующей организации придется вложить 500-600 миллионов рублей в стадион на Крестовском острове после завершения его строительства.

– По приспособлению под спортивное использование есть лимиты, есть техническое задание, пока нет проекта, как только будет – будет окончательная цифра, но это не космические цифры. В пределах 500-600 миллионов рублей, – цитирует ТАСС курирующего строительство стадиона Албина. – Кроме этого клуб должен будет обеспечить стадион спортивно-медицинским оборудованием и организацией объектами общественного питания.

Напомним, что в понедельник был подписан новый меморандум между правительством города и "Зенитом" по стадиону. Согласно документу стадион передается клубу в рамках соглашения на срок не менее 49 лет с концессионной платой не более 1 рубля в год. Также клуб обязан выполнить мероприятия по реконструкции стадиона в соответствии с законом, приобрести и установить на нем за счет собственных средств оборудование и материалы.