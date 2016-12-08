Игорь Албин: "Зениту" придется вложить 500-600 миллионов в арену на Крестовском острове"

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что "Зениту" как эксплуатирующей организации придется вложить 500-600 миллионов рублей в стадион на Крестовском острове после завершения его строительства.
– По приспособлению под спортивное использование есть лимиты, есть техническое задание, пока нет проекта, как только будет – будет окончательная цифра, но это не космические цифры. В пределах 500-600 миллионов рублей, – цитирует ТАСС курирующего строительство стадиона Албина. – Кроме этого клуб должен будет обеспечить стадион спортивно-медицинским оборудованием и организацией объектами общественного питания.
Напомним, что в понедельник был подписан новый меморандум между правительством города и "Зенитом" по стадиону. Согласно документу стадион передается клубу в рамках соглашения на срок не менее 49 лет с концессионной платой не более 1 рубля в год. Также клуб обязан выполнить мероприятия по реконструкции стадиона в соответствии с законом, приобрести и установить на нем за счет собственных средств оборудование и материалы.
serzheo
Вы че, московитые, ротики свои раскрыли? Спартак построил стадион за народные нефтедоллары, ЦСКА - обворовал всю страну и налогов не платит, стадион за счет развития дальнего востока. Так что на себя смотрите, юноши.
15:29
ТолькоТоронто
Вот бы с личных счето вМиллера, Путина, Полтавченко эти 600 000 000 сняли - это было бы правильно. А так...Это снова из наших карманов тянут бабло на непонятное, НИКОМУ НЕ НУЖНОЕ сооружение ! Изначальн о ЧМ-18, как и ОИ-14 и задумывались , как мега-планы по наполнению частных карманов государственными деньгами.
15:27
onlywhitespartak
Почему этот альбин еще на свободе ?
15:20
Kupservas
Евро???
14:57
просто Царь
Все цензурные слова закончились!!!!!!!
14:34
Lexx Luger
а зачем нам школы? все равно толку от них нет, выходят бездари, а так хоть в футбол играть будут
14:34
ненавижу_Мойшу_Каца
А что с выкатным "вибрирующем" полем-то решили ? Насколько известно, никто даже не понимает, как исправлять этот косяк и сколько это будет стоить. Думается порядок цифр будет начинаться от лярда... А это еще десятки больниц, поликлиник, детских садов, яслей, школ, которые не вступят в строй в ближайшую пятилетку. Т.е. лечиться и учиться в Питере скоро будет негде ) Инфраструкты, необходимые для существования между род.домом и кладбищем, перестанут существовать как таковые...
14:26
jonnio
???Зенит... ммм... то есть газпром... то есть государство... то есть мы...))) не вопрос!!!решим!!!
14:23
traveller09
500-600 миллионов на фоне 50-60 миллиардов, спору нет, смешные деньги. Хотя, может потом после Зенита ещё 500-600 с пенсионеров и детских садов закинуть для более ровной цифры.
13:48