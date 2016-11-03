Игорь Албин: "Все замечания ФИФА по арене на Крестовском острове будут устранены"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что комиссия ФИФА в ходе инспекционного визита на стадион на Крестовском острове сделала замечания по выкатному полю, зоне доступа и тренировочным площадкам, но к концу марта 2017 года недочеты будут устранены в полном объеме. Недавно появилась информация, что комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе. Недовольство чиновников международной организации было вызвано высоким уровнем вибрации поля, который не соответствует нормам ФИФА. Кроме того, многие СМИ сообщали, что комиссия рекомендовала заменить выкатное поле на стационарный газон.

– Есть замечания, в том числе, и по выкатному полю, по зоне контроля доступа, по тренировочным площадкам, – цитирует "Р-Спорт" Албина. – Но это рабочие замечания, неустранимых нет. Когда планируем их устранить? У нас все идет поэтапно. Строительные работы – декабрь текущего года, потом функциональное приспособление – 2-2,5 месяца в следующем году. Первый тестовый матч должен состояться в конце марта. К этому времени все недостатки будут устранены в полном объеме.

Поле стадиона на Крестовском острове не соответствует требованиям ФИФА?