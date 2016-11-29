Игорь Албин: "В августе строительство стадиона "Санкт-Петербург" отставало на год, сейчас - на 30 дней"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин объявил о существенном сокращении отставания по строительству стадиона чемпионата мира-2018. В августе власти города расторгли контракт с генподрядчиком - компанией "Инжтрансстрой", в связи со срывом сроков возведения арены. Достроить стадион было доверено компании "Метрострой".

"За что переживали все участники процесса, когда было принято решение о расторжении госконтракта с генеральным подрядчиком? Мы понимали, что отставание по объекту превышало 300 дней, в августе – отставание на год. Эксперты ФИФА, Минспорта, наше бизнес-сообщество несильно верили в то, что мы способны этот объект завершить до конца текущего года. Но тем не менее эта проблема решена. Я сейчас фиксирую отставание по некоторым работам на уровне 30 дней. В основном это слаботочные системы, системы вентиляции и электроснабжение. Но мы наверстаем график за ближайшие две недели.

Я, конечно, настаиваю на том, чтобы мы завершили все работы до конца декабря. Но надо быть реалистом. Инженеры говорят: спецификация по оборудованию, материалам, уточнение проекта, строительно-монтажные работы, реальный срок – конец января. Одна из задач будущего периода – комплексная пусконаладка всех систем стадиона. Мне пришлось приглашать интеграторов, формировать группу из числа службы технического заказчика, проектной организации, внешних экспертов. Все это для того, чтобы те 127 инженерных систем, которые смонтированы на стадионе, были взаимоувязаны и были энергоэффективны.

Провели расчеты по нагрузкам всех систем, по потребителям. И подошли к следующему этапу – создать современную систему управления стадионом. Я думаю, что совместно с "Зенитом" мы над такой системой будем работать весь 2017 год. Мы взяли как пример разработки корпорации IBM, которыми управляются подобные спортивные объекты, сооружения в Европе и США. Получение акта ввода объекта в эксплуатацию запланировано на 25 декабря 2016 года, после чего будет начата передача объекта "Зениту", - написал Албин в своем твиттере.

Стадион в Санкт-Петербурге должен быть готов к концу года. На нем пройдут 3 игры группового турнира и финал Кубка конфедераций. Также на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая поединок сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и игра за третье место.