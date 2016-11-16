Игорь Албин: "Сумма ущерба на арене в Питере составляет 700 миллионов рублей"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что общая сумма ущерба на стадионе "Крестовский" уже составила порядка 700 миллионов рублей. По его словам, в обществе могут быть утрачены понятия стыда и греха. Тем не менее, руководитель добавил, что ничто уже не повлияет на ход строительства арены.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. В ближайшие два дня Оганесяна планируется этапировать в Петербург.

– С точки зрения закона думаю, что надо придерживаться принципа презумпции невиновности. Общая сумма ущерба на стадионе только по фактам, что известны строительному комитету, превышает 700 миллионов рублей. Но есть еще моральная составляющая, – написал Албин в твиттере. – Если в обществе утрачено понятие стыда и греха, порядок в таком обществе не сможет поддерживать даже полицейский. На ход строительства арены сейчас ни одно внешнее событие не повлияет: бюджет стройки сбалансирован, все необходимое закуплено.

Не вижу рисков, чтобы задержание как-то сказалось на работе проблемных объектов долевого строительства СУ-155. Партнерами города в достройке объектов СУ-155 выступают Минстрой России и банк "Российский капитал", а не какие-то конкретные физические лица.

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