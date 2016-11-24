Игорь Албин: "Работы на арене в Петербурге еще много, а времени мало"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что работы на арене в Питере еще довольно много. По его словам, она движется по всем фронтам, и до 25 декабря должна быть завершена.

– Какие работы на стадионе сейчас – самые "горячие"?

– До 25 декабря – срока сдачи объекта – времени осталось мало. А работы много. Она идет по всем фронтам. Если говорить о чаше арены, то сейчас к окончательной покраске готовим плиту, на которой будет находиться выкатное поле. Так что не только поле, но и все, что под ним, приобретает эстетичный вид. 14-я отметка на внутреннем периметре (пояс, где заканчиваются верхние ряды нижнего яруса кресел. – Прим. "СЭ") отшлифована и готова к нанесению специального антивандального покрытия Sico. А это примерно 18 слоев.

– Скользким оно не будет?

– Нет. Состав покрытия хорошо известен. Он применяется на спортивных сооружениях во всем мире. Кстати, кресла на арене – тоже антивандальные. Трудимся на 20-й отметке (20 метров над уровнем моря. – Прим. "СЭ"). Это VIP-ложи. Продолжаем работы на раздвижной кровле и над выкатным полем.

– Правда ли, что в ходе первых испытаний на то, чтобы выкатить поле и закатить его обратно внутрь чаши, уходило 6 часов, а сейчас это происходит гораздо быстрее?

– При первых испытаниях параллельно тестировали все системы, обеспечивающие движение, поэтому требовалось больше времени. По проекту выкатное поле должно выезжать или заезжать обратно в чашу за 40 минут.

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