Игорь Албин: "Плесень и грибок на стадионе в Петербурге удалены"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что от предыдущего генподрядчика осталось тяжелое наследство. Однако, по его словам, была проведена санитарная обработка, а недочеты устранены, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что со среды идет четвертый операционный визит ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы, строящиеся к чемпионату мира.

– Подготовлено порядка 1800 замечаний с точки зрения эксплуатации стадиона. Совместно с клубом и оргкомитетом мы их устраняем, – отметил Албин. – На мой взгляд, в футбол можно играть уже сегодня – только ворота поставить и разметку сделать

– Как будет осуществляться доставка пассажиров из аэропорта на стадион?

– Способ доставки различный: выделенные полосы общественный транспорт... К Кубку конфедерации намечен ввод Яхтенного моста, который преимущественно будет пешеходным. Активно работаем на тему аэроэкспресса, до конца года мы порадуем жителей нашими наработками. Готовим технико–экономические обоснования по возможному созданию ветки метрополитена в Пулково.

– Сколько рабочих трудится на стадионе?

– 3900 человек. В конце октября число рабочих достигнет 4500.

– Раньше на стадионе была плесень. Сейчас ее нет?

– Плесень и грибок были удалены. Была проведена санитарная обработка. Это тяжелое наследство от предыдущего подрядчика.