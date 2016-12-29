16:33 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Игорь Албин: "Первый матч на стадионе в Санкт-Петербурге можно будет провести в конце марта - начале апреля"

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что работы на стадионе в Санкт-Петербурге ведутся в соответствии с регламентом, утвержденным "Зенитом" и ФИФА. По словам Аобина, первый матч на новой арене можно будет провести в конце марта – начале апреля, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Когда абсолютно все работы на стадионе будут закончены?

– Завершены испытания всех инженерных систем, завершена пуско-наладка. Нам предстоит выполнить работы по адаптации стадиона по требованию ФИФА, в том числе устранение вибрации поля. Эти работы будут завершены в течение ближайших трех-четырех месяцев.

– Когда будет проведен первый футбольный матч?

– Матчи международного уровня проводятся только в определенные агротехнические сроки. Первый матч можно будет провести в конце марта – начала апреля. Всю работы мы проводим в соответствии с регламентом, утвержденным "Зенитом" и ФИФА.

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Материалы REN-TV

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