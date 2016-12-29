Игорь Албин: "Мультипликативный эффект от стадиона в Санкт-Петербурге будет колоссальным"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что перенесение сроков сдачи стадиона "Крестовский" связано с необходимостью привести все документы в порядок, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии арены на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов.
Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.
- Когда закончится подсчет денег, вложенных в стадион? - вопрос Албину.
- Никто в стране не считает лучше, чем наши любимые СМИ (улыбается). А я считаю мультипликативный эффект - он колоссальный. Налоги и сборы, рабочие места, заказы на наших мероприятиях...
- Почему изменили дату сдачи объекта на 31 марта?
- Это капитолоемкий объект. Долгострой. Мне необходимо было время для того, чтобы всю исполнительную документацию и финансовые документы привести в порядок. Губернатор поручил тщательно разобраться с каждой копейкой финансирования объекта, а это требует времени. Втора причина: я хотел, чтобы до прихода эксплуатирующей организации, "Зенита", генподрядчик отвечал за все, что происходит на стадионе. Третья причина - работы по адаптации стадиона будет тоже выполнять "Метрострой".
Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону в Санкт-Петербурге//
С сегодняшнего дня стадион в Санкт-Петербурге считается построенным//
Вадим Тюльпанов: "Теперь стадион в Санкт-Петербурге точно примет Кубок конфедераций"
Ботаникум
А сколько чиновников ОБОГАТИЛОСЬ на "Крестовском"?????????
16:15
баламошка
Нужно всем чиновникам премии выдать, за успешное строительство.
16:08
karwin
Как красиво все объяснил! Радостно за человека! Не зря сидит на своем месте))
15:53
ЗлобныйЖиртрест
Три месяца документы в порядок приводить??? Неудивительно, что 10 лет строят.
15:52