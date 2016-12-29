Игорь Албин: "Мультипликативный эффект от стадиона в Санкт-Петербурге будет колоссальным"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что перенесение сроков сдачи стадиона "Крестовский" связано с необходимостью привести все документы в порядок, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии арены на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов.

Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

- Когда закончится подсчет денег, вложенных в стадион? - вопрос Албину.

- Никто в стране не считает лучше, чем наши любимые СМИ (улыбается). А я считаю мультипликативный эффект - он колоссальный. Налоги и сборы, рабочие места, заказы на наших мероприятиях...

- Почему изменили дату сдачи объекта на 31 марта?

- Это капитолоемкий объект. Долгострой. Мне необходимо было время для того, чтобы всю исполнительную документацию и финансовые документы привести в порядок. Губернатор поручил тщательно разобраться с каждой копейкой финансирования объекта, а это требует времени. Втора причина: я хотел, чтобы до прихода эксплуатирующей организации, "Зенита", генподрядчик отвечал за все, что происходит на стадионе. Третья причина - работы по адаптации стадиона будет тоже выполнять "Метрострой".

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