Игорь Албин: "Если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что стадион "Крестовский" соответствует международным требованиям ФИФА. Он подчеркнул, что если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" – это вопрос к клубу.

– Стадион введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года и принимает соревнования международного уровня – Кубок конфедераций 2017 года, – цитирует "Радио "Зенит" Албина. – Объект соответствует международным требованиям ФИФА, это подтверждено в рамках пятого инспекционного визита, состоявшегося 27 февраля 2017 года. Если у футбольного клуба "Зенит" есть идеи, связанные с модернизацией, то это вопрос к клубу.