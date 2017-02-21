Игорь Акинфеев: "На ЧМ-2018 могут поехать совсем другие вратари"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью bobsoccer.ru подчеркнул, что пока не думает об участии в чемпионате мира-2018. По словам голкипера, он может не попасть на этот турнир и на данный момент ставит задачу достойно выступить на Кубке конфедераций-2017.

- Какой результат будет достойным на чемпионате мира?

- Да я не хочу об этом думать. Сейчас нужно достойно провести Кубок конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира. На чемпионате мира могут оказаться совсем другие люди. Совсем другие игроки и вратари. Глупо загадывать на год-полтора вперед, забивать свои мозги информацией, которая еще не нужна.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля, Россия сыграет в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.