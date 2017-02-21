11:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Игорь Акинфеев: "На ЧМ-2018 могут поехать совсем другие вратари"

0
0
0
0
6

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью bobsoccer.ru подчеркнул, что пока не думает об участии в чемпионате мира-2018. По словам голкипера, он может не попасть на этот турнир и на данный момент ставит задачу достойно выступить на Кубке конфедераций-2017.

- Какой результат будет достойным на чемпионате мира?

- Да я не хочу об этом думать. Сейчас нужно достойно провести Кубок конфедераций, а потом уже думать о чемпионате мира. На чемпионате мира могут оказаться совсем другие люди. Совсем другие игроки и вратари. Глупо загадывать на год-полтора вперед, забивать свои мозги информацией, которая еще не нужна.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля, Россия сыграет в группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/user/11/blog/?item=381437

0
0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Так хорошо бы.

12:20

Осакаровка

Надеемся!

12:04

ergheiz

достойный результат - сыграть на ноль хотя бы в матче открытия

12:01

Хидетоши Наката

Дай бог, чтобы поехали другие

11:59

lsv1612

Да-да.Хотим ляпов побольше,с нормальными вратарями не интересно,интереснее знать что один то по любому пропустишь.

11:50

СереХа

Не надо нам других! Акинфеев топ-1.

11:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ