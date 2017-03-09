Ибрагим Цаллагов: "Одна из главных моих целей - попасть в сборную России, сыграть на чемпионате мира-2018"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов рассказал, что ему нравились игроки, которые выкладывались в каждом матче на все 100 процентов. Футболист отметил, что очень хотел бы закрепиться в составе питерского клуба.

– Как вы попали в футбол?

– Как и у многих, все началось со двора. Я очень любил футбол – и смотреть, и играть. Часто с отцом ходили на игры "Алании", он же и привел меня в секцию. Это была ДЮСШ "Юность", там я и начал делать первые шаги в футболе. Конечно, сложно сравнивать те условия, в которых мы занимались, с нынешними академиями клубов, но для нас делали все, что было в силах тренеров и руководства школы. Если чего-то не хватало, в определенной степени это шло на пользу – закаляло характер.



– Кто был вашим кумиром в детстве?

– Как таковых кумиров не было, но мне всегда нравились игроки, которые выкладываются в каждой игре на 100 процентов. Например, футболисты "Милана" – Гаттузо, Мальдини, Неста – всегда подкупали своими бойцовскими качествами и готовностью биться до конца.



– Ради чего вы играете в футбол? Чего хотите добиться?

– Конкретных задач на сезон по числу матчей, например, я перед собой не ставлю, но одна из главных целей – попасть в сборную России, сыграть на чемпионате мира-2018. Конечно же, хочу закрепиться в "Зените".



– Вы дебютировали в премьер-лиге в матче с "Зенитом". Могли тогда предположить, что это ваш будущий клуб? И правда, что перед игрой так волновались, что упали с кровати и ушибли нос?

– Про волнение я сказал в интервью для красного словца. Все дело было в очень узкой кровати – я привык на широких спать. Тогда я только переехал из дубля на базу. К кровати привыкнуть не успел, а во сне ворочался, упал и ударился. Нос был в плохом состоянии, но выдержал удар, обошлось без перелома. Тогда еще как раз фильм "Аватар" вышел, я был очень похож на героя, такой же синий! А матч с "Зенитом" помню очень хорошо. Запомнилось, как наши болельщики гнали нас вперед, и то, что мы могли зацепиться за ничью.