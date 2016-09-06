01:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хулен Лопетеги: "Важно хорошо начать отборочную кампанию"

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после победы над сборной Лихтенштейна (8:0) в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что остался доволен игрой своих подопечных. Также Лопетеги отметил, что команда с нетерпением ждет матча против сборной Италии.

– Я доволен игрой команды и тем, что мы набрали три очка, – приводит Football Espana слова Лопетеги. – Важно хорошо начать отборочную кампанию. Мы здорово провели второй тайм, но были хороши и в первом. Когда команда не пропускает, надо также отдать должное обороне.

В матче с Италией мы разыграем важные три очка. Это лишь вторая игра отбора, но мы ждем ее с нетерпением и большим желанием.

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