Хулен Лопетеги: "Важно хорошо начать отборочную кампанию"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после победы над сборной Лихтенштейна (8:0) в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что остался доволен игрой своих подопечных. Также Лопетеги отметил, что команда с нетерпением ждет матча против сборной Италии.

– Я доволен игрой команды и тем, что мы набрали три очка, – приводит Football Espana слова Лопетеги. – Важно хорошо начать отборочную кампанию. Мы здорово провели второй тайм, но были хороши и в первом. Когда команда не пропускает, надо также отдать должное обороне.

В матче с Италией мы разыграем важные три очка. Это лишь вторая игра отбора, но мы ждем ее с нетерпением и большим желанием.