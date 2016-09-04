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Хулен Лопетеги: "Почему я вызвал Рейну, а не Касильяса? Пепе был лучшим вратарем чемпионата Италии в прошлом сезоне"

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказал мнение, что вызванный в команду вратарь "Наполи" Пепе Рейна был лучшим игроком на своей позиции в минувшем розыгрыше чемпионата Италии. В Испании были удивлены решением Лопетеги пригласить в сборную Рейну, оставив при этом за бортом капитана команды и вратаря "Порту" Икера Касильяса.

– Мы не хотим и не будем закрывать перед кем-то двери в сборную, – цитирует Sport Лопетеги. – Как тренер я внимательно слежу за тем, что происходит в мире футбола. У каждого свое мнение, но я считаю, что Рейна был лучшим вратарем в чемпионате Италии в прошлом сезоне. Вот почему он был вызван в команду.

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