00:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хулен Лопетеги: "Не считаю, что Испания получила преимущество в борьбе за первое место в группе"

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Италией (1:1) подчеркнул, что его команда второй тайм провела хуже первого. Специалист также отметил: он не считает, что команда получила преимущество в борьбе за первое место в группе.

– Первый тайм мы играли здорово, а второй – хуже, – приводит Tmw слова Лопетеги. – Три предупреждения повлияли на моих футболистов. Ничья в гостях у Италии – это не преимущество. Сейчас нужно как следует подготовиться к матчу с Албанией. А одно очко в гостях не считаю преимуществом в борьбе за первое место.

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