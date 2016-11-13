Хулен Лопетеги: "Македония была сильным соперником"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после победы в матче отборочного турнира чемпионата мира на командой Македонии (4;0) остался доволен игрой команды. По словам наставника, соперник был силен, однако подопечные действовали точнее.

– Необходимо быть командой. У нас были потери, однако это дало возможность другим игрокам проявить себя, – цитирует Лопетеги Marca. – Македония была сильным соперником. В первые минуты были удары по нашим воротам, поэтому мы должны были быть внимательны к действиям соперника. Но в целом в первом тайме мы сыграли хорошо, а во втором действовали точнее.