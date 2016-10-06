09:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хулен Лопетеги: "Командная игра - главное преимущество сборной Италии"

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира с Италией подчеркнул, что соперник хорошо использует тактику с тремя защитниками. По его словам, главное преимущество итальянцев заключается в командных взаимодействиях.

- Командные взаимодействия - самое большое достоинство сборной Италии, которая на протяжении долго времени демонстрирует такой менталитет, - приводит Mundo Deportivo слова Лопетеги. - Они извлекают выгоду из тактики с тремя защитниками. Но помимо этого они обладают индивидуально сильными футболистами. Сейчас мы не думаем о встрече с албанцами, и сосредоточены на этой игре.

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