08:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хулен Лопетеги: "Испания показала правильную психологию"

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с командой Англии (2:2) отметил, что подопечным удалось спасти игру. Испанцы забили ответные голы на 89-й и 96-й минутах.

– Игроки показали правильную психологию. Концовка матча была за нами, – цитирует Лопетеги AS. – Встреча была интенсивной, игроки старались проявить себя как можно лучше. Мы показали характер, а также желание спасти матч. Считаю, что в сборной Англии хорошо работают для создания сильной и конкурентоспособной команды.

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