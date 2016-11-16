Хулен Лопетеги: "Испания показала правильную психологию"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча с командой Англии (2:2) отметил, что подопечным удалось спасти игру. Испанцы забили ответные голы на 89-й и 96-й минутах.



– Игроки показали правильную психологию. Концовка матча была за нами, – цитирует Лопетеги AS. – Встреча была интенсивной, игроки старались проявить себя как можно лучше. Мы показали характер, а также желание спасти матч. Считаю, что в сборной Англии хорошо работают для создания сильной и конкурентоспособной команды.