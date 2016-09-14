15:31 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хулен Лопетеги: "Хочу, чтобы сборная Испании была готова к любому вызову"

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги остался доволен игрой своих подопечных в первых двух матчах под его руководством. Лопетеги сменил этим летом во главе национальной команды Висенте Дель Боске. При нем испанцы успели победить в товарищеском поединке Бельгию (2:0) и разгромили в квалификации ЧМ-2018 Лихтенштейн (8:0).

- Мы довольны победами, но нам нужно больше, - цитирует официальный сайт ФИФА Лопетеги. - Мы рады реакции игроков, их решимости воплотить в жизнь тренерские идеи. Каждая игра существенно отличается от других, и требования к футболистам тоже будут разные. Мы хотим, чтобы команда была готова к любому вызову, чтобы игроки могли дать достойный ответ трудностям. 

К каждому сопернику нужно относиться с уважением, которого он заслуживает. Каждый матч имеет значение, и нам нужно усердно трудиться. Путь будет долгим и трудным.

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