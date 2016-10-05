22:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хулен Лопетеги: "Диегу Коста сыграет с Италией с первых минут, потому что на поле должны быть сильнейшие"

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии заявил, что нападающий "Челси" Диегу Коста выйдет на поле с первых минут. Отметим, что болельщики во всех опросах ведущих испанских СМИ голосуют против вызовов Косты в национальную команду.

– Диегу будет играть, – цитирует Goal.com Лопетеги. – Мы считаем, что наши лучшие силы должны быть на поле в подобной игре. Нужно понимать разницу между товарищескими матчами и официальными. Мората? Это прекрасный футболист, который хорошо знает цену большим матчам. Его присутствие дает нам разные варианты.

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