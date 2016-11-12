Хуан Карлос Осорио: "В матче с США Мексика показала, что может преодолевать трудности"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио после победы над США в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что у команды нет "волшебной формулы", позволяющей регулярно побеждать. С сентября мексиканцы провели 5 матчей, одержав 4 победы и сыграв в одном поединке вничью. Победный мяч в игре с американцами Мексика провела на 89-й минуте, отличился ветеран команды Рафа Маркес.

- Не думаю, что у Мексики есть волшебная формула, - цитирует goal.com Осорио. - Мы готовимся к каждой отдельной игре, изучаем соперника и свои возможности. У нас всегда есть представление о своей игре и альтернативных вариантах. Сегодня, например, мы впервые выпустили такое сочетание атакующей четверки.

Один из наших помощников хорошо сказал, что мы не можем изменить историю, но способны написать собственную. В этом матче мы показали, что у нас есть характер, что мы способны преодолевать трудности, что мы способны побеждать на последних минутах.