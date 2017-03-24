12:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Хуан Антонио Пицци: "Сборная Чили заслуживала большего в матче с Аргентиной"

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Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци считает, что его команда заслуживала большего в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины (0:1). Тем не менее он принял это поражение.

- Думаю, что конечный результат был абсолютно несправедлив, но реальность такова, что мы проиграли, - цитирует AS Пицци. - Теперь нам нужно во вторник выиграть у Венесуэлы, чтобы помочь себе в отборочном турнире ЧМ-2018. Тем не менее сегодня нам удалось контролировать почти всех лидеров Аргентины, которых достаточно много. Мы заслужили гол, но, к сожалению, не смогли его забить.

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Материалы REN-TV

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