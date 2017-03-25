Хорватия нанесла поражение Украине в отборе ЧМ-2018

Сборная Хорватии нанесла поражение команде Украины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "Фиорентины" Никола Калинич.
В параллельной матча Исландия переиграла в гостях Косово со счетом 2:1.
Хорваты упрочили лидерство в турнирной таблице, набрав 13 очков. На втором и третьем местах расположились Украина и Турция – в их активе по восемь баллов.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европы
Группа I
Хорватия – Украина – 1:0 (1:0)
Гол: Калинич, 38.
Косово – Исландия – 1:2 (0:1)