Хорватия нанесла поражение Украине в отборе ЧМ-2018

Сборная Хорватии нанесла поражение команде Украины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард "Фиорентины" Никола Калинич.

В параллельной матча Исландия переиграла в гостях Косово со счетом 2:1.

Хорваты упрочили лидерство в турнирной таблице, набрав 13 очков. На втором и третьем местах расположились Украина и Турция – в их активе по восемь баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европы

Группа I

Хорватия – Украина – 1:0 (1:0)

Гол: Калинич, 38.

Косово – Исландия – 1:2 (0:1)