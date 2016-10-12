Хорхе Вальдано: "Пике несвоевременно объявил о намерении завершить карьеру в сборной"

Бывший генеральный директор "Реала" Хорхе Вальдано высказал мнение, что защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике выбрал не самое подходящее время, чтобы заявить об окончании карьеры в национальной команде после чемпионата мира-2018. О своем намерении прекратить выступления на международной арене 29-летний испанец сообщил после гостевого матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Албании (2:0).

– Мне не кажется, что Пике выбрал неправильный момент для своих заявлений об уходе из сборной, – цитирует Onda Cero Вальдано. – Такое ощущение, что своими словами защитник испанской команды хотел дать возможность почувствовать себя правыми тем, кто несправедливо обвинил его в грехах, которых он не совершал. Считаю, что пресса преднамеренно "раздула" эту ситуацию.

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Албании Пике появился на поле в футболке, на рукавах которой отсутствовали цвета национального флага. После этого болельщики испанской сборной выступили с резкой критикой в адрес защитника.