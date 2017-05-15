Хорхе Сампаоли: "Как я могу признать, что буду работать в сборной Аргентины?"

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли в очередной раз не стал прямо отвечать на вопрос о его возможном назначении на пост наставника сборной Аргентины. Ранее их команды был уволен Эдгардо Бауса из-за неудовлетворительных результатов. Ассоциация футбола Аргентины после этого объявила, что Сампаоли является кандидатом на этот пост.

- Как я могу признать, что буду работать в сборной Аргентины? - приводит Marca слова Сампаоли. - Еще ничего не утверждено официально, а значение имеет только это. Я не собираюсь давать ответ на этот вопрос.