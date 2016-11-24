Хоккеист Морозов и певица Нюша стали послами ЧМ-2018

Хоккеист Алексей Морозов, экс-капитан сборной России по хоккею, много лет выступавший за "Ак Барс", и известная певица Нюша стали послами чемпионата мира по футболу-2018. Эту информацию сообщили мэр Казани Ильсур Метшин и министр по делам молодёжи и спорта Татарстана Владимир Леонов на "Казань-Арене" в ходе так называемого "урока чемпионата мира" для волонтеров.

Отметим, что ранее статус послов от Казани получили футболисты Сергей Рыжиков и Эльмир Набиулин, певица Эльмира Калимуллина, КВН-щица Екатерина Скулкина. (Дмитрий СИМОНОВ)