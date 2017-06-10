Хет-трик Левандовски помог Польше обыграть Румынию, три гола Йоветича - Черногории разгромить Армению

Сборная Польши в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Румынию - 3:1. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Роберт Левандовски, который догнал Криштиану Роналду в бомбардирской гонке отбора. У форвардов по 11 мячей.

В еще одном матче Черногория разгромила Армению - 4:1. Три гола в этом поединке на счету нападающего Стевана Йоветича. За армян отличился игрок "СКА-Хабаровска" Руслан Корян.

Отметим, после шести туров в группе Е лидирует Польша, у которой 16 очков. На втором месте - Черногория с 10 баллами, на третьем - Дания, у которой также 10 очков.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Польша - Румыния - 3:1 (1:0)

Голы: Левандовски, 29 - с пенальти (1:0). Левандовски, 57 (2:0). Левандовски, 62 - с пенальти (3:0). Станку, 77 (3:1).

Польша: Щенсны, Пищек, Паздан, Енджейчик, Ционек, Блащиковски, Грощицки, Зелиньски (Теодорчик, 81), Мончиньски (Крыховяк, 44), Линетти (Милик, 72), Левандовски.

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Латовлевичи (Грозав, 60), Кирикеш, Тошка, Бензар, Пинтилий, Кипчу (Станчу, 60), Марин (Ханка, 79), Станку, Андоне.

Предупреждение: Сэпунару, 28.

Судья: Бюке (Франция).

10 июня. Варшава. Стадион "PGE Narodowy (National Stadium)".

Черногория - Армения - 4:1 (2:0)

Голы: Бечирай, 2 (1:0). Йоветич, 28 (2:0). Йоветич, 54 (3:0). Йоветич, 82 (4:0). Корян, 89 (4:1).

Черногория: Петкович, Томашевич (Климента, 75), Савич, Симич, Косович, Йовович (Хакшабанович, 84), Вукчевич (Шчекич, 71), Марушич, Янкович, Йоветич, Бечирай.

Армения: Бегларян, Мкоян (Едигарян, 46), Дагбашян, Восканян, Андонян, Пизелли (Барсегян, 73), Мхитарян, Езбилис (Манучарян, 59), Оганесян, Григорян, Корян.

Предупреждения: Корян, 60. Григорян, 79.

Судья: Блом (Голландия).

10 июня. Подгорица. Стадион "Gradski".