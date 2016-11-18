Херсон Вергара: "Для попадания в сборную Колумбии я должен играть на высоком уровне в чемпионате России"

Защитник "Арсенала" Херсон Вергара считает реальным попадание в сборную Колумбии для участия в чемпионате мира-2018 при условии выступления на хорошем уровне в чемпионате России. 22-летний футболист был арендован туляками у "Милана" до конца текущего сезона.

– Я думаю, что очень даже реально попасть в сборную, но очень важно поддерживать постоянный высокий уровень игры и быть готовым к сборной в любой момент, потому что неизвестно, когда он может наступить, и когда моя помощь понадобится стране, – цитирует "Р-Спорт" Вергару. – Сейчас мы все очень хотим попасть на чемпионат мира в России.

Да, я мечтаю попасть в сборную. Все колумбийские футболисты мечтают попасть в сборную, в этом даже сомневаться не стоит. Мне кажется, у меня есть шанс, потому что лучшее, что может случиться с футболистом, – это выступить за свою страну в сборной. Да, это моя цель – попасть в сборную. Тем не менее, гораздо важнее, чтобы сборная попала на чемпионат мира, поэтому состав должен быть сильнейшим из возможных.