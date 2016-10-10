Хендерсон станет капитаном сборной Англии в отсутствие Руни

Джордан Хендерсон назначен капитаном сборной Англии на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Словении, сообщает BBC. Ранее стало известно, что штатный капитан команды Уэйн Руни останется в запасе.

- Конечно, хочется играть, - подчеркнул Руни. - Я понимаю и уважаю решение тренера. Я на 100 процентов поддержу футболистов и помогу им набрать 3 очка. Готов выйти на замену, если будет нужно. Надеюсь, мы наберем три очка. Я горжусь, что играю за свою страну, независимо от того, с первых минут или со скамейки.

Игра Словения - Англия состоится 11 октября, начало - в 21.45 по московскому времени.