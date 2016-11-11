Хавьер Маскерано: "Аргентина не может продолжать свое падение"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после поражения от Бразилии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что в этой встрече команда не сумела показать свой лучший футбол. По его словам, аргентинцы должны прекратить свое падение.

- Теперь Аргентине предстоит многое исправить, - приводит Ole слова Маскерано. - Мы не сумели сыграть на максимуме. Ситуация сложная, но общими усилиями нам нужно подняться. Сомневаюсь, что можно представить более серьезное положение, но сборная Аргентины не может продолжать падение.