Харри Кейн: "Англичанам в Шотландии всегда сложно"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Шотландии отметил, что команда не ожидала такой прыти от соперника в конце поединка. Англичане пропустили два гола на 87-й и 90-й минутах, но усилиями форварда "Тоттенхэма" смогла заработать одно очко.

- Это особенный день, - приводит ВВС слова Кейна. - Чтобы добиться ничьей, нужно было додавить соперника. Шотландцы были не хуже нас, но все равно это было неожиданно. Хороший матч на выезде. В Шотландии нам всегда сложно.

Трансляция матча Шотландия - Англия