Харькову разрешили принимать у себя международные игры

Сборной Украины снова разрешено проводить международные матчи в Харькове, сообщает Footballua.tv. Поводом для этого стала высокая организация поединка внутреннего первенства между "Шахтером" и "Динамо" (1:1). Предполагается, что ближайший матч на стадионе "Металлист" национальная команда 15 ноября проведет со сборной Сербии. Напомним, Харьков не принимал международные матчи из-за запрета УЕФА, связанного с военным конфликтом.