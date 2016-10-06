10:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Харькову разрешили принимать у себя международные игры

0
0
0

Сборной Украины снова разрешено проводить международные матчи в Харькове, сообщает Footballua.tv. Поводом для этого стала высокая организация поединка внутреннего первенства между "Шахтером" и "Динамо" (1:1). Предполагается, что ближайший матч на стадионе "Металлист" национальная команда 15 ноября проведет со сборной Сербии. Напомним, Харьков не принимал международные матчи из-за запрета УЕФА, связанного с военным конфликтом.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/33069--zbirna-ukrajini-znovu-gratime-u-kharkovi

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ