Харьков примет матч Украина - Сербия

Товарищеский матч между Украиной и Сербией состоится в Харькове 15 ноября, сообщает terrikon.com. Такое решение было принято после того, как УЕФА сняла запрет с проведения футбольных мероприятий в этом городе. Международные матчи в Харькове не проводились с начала вооруженного конфликта на Украине.

Сегодня в Харькове были подписаны все необходимые документы для проведения этого матча. Сборная Украины прилетит в город сразу после того, как 12 ноября сыграет в Финляндии поединок отборочного турнира чемпионата мира-2018.