22:25 13 октября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Харьков примет матч Украина - Сербия

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Товарищеский матч между Украиной и Сербией состоится в Харькове 15 ноября, сообщает terrikon.com. Такое решение было принято после того, как УЕФА сняла запрет с проведения футбольных мероприятий в этом городе. Международные матчи в Харькове не проводились с начала вооруженного конфликта на Украине.

Сегодня в Харькове были подписаны все необходимые документы для проведения этого матча. Сборная Украины прилетит в город сразу после того, как 12 ноября сыграет в Финляндии поединок отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://terrikon.com/posts/258875

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