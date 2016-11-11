Ханс Бакке: "Сборная Финляндии не может комментировать ситуацию по Еременко, это дело между ЦСКА и УЕФА"

Главный тренер сборной Финляндии Ханс Бакке в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Украины отметил нехватку для сборной полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Ранее хавбек был отстранен от футбольной деятельности на месяц, однако причины дисквалификации игрока по-прежнему не уточняются.

– Извините, но пока я не могу комментировать эту ситуацию, потому что УЕФА еще не огласила итоги расследования, – цитирует Sportarena Бакке. – Да и мы в сборной особо не можем комментировать это, потому что дело происходит между ЦСКА и УЕФА. Это большая потеря для нас, он много значит для сборной Финляндии. Конечно, его тяжело заменить. Но у нас хватает квалифицированных футболистов, поэтому, думаю, нам удастся восполнить потерю.