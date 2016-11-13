Ханс Бакке: "Финляндия показала лучшую игру в матче с Украиной"

Главный тренер сборной Финляндии Ханс Бакке доволен игрой своей команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Украиной (0:1). По словам специалиста, в этой встрече финны выложились на сто процентов.

- 90 минут матча с Украиной, пожалуй, стали лучшими в исполнении Финляндии в этом отборочном турнире, - приводит Yle.fi слова Бакке. - Мы неплохо создавали моменты и оказывали давление на соперника. Нам удалось прибавить в этом компоненте.

Я не могу требовать от команды большего, потому что они и так оставили все силы на поле. После тяжелого начала они проявили характер, показав свое отношение к делу во втором тайме.