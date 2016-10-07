Ханс Баке: "Отстранение Еременко было неожиданным"

Главный тренер сборной Финляндии Ханс Баке после поражения от Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (2:3) рассказал о том, когда он узнал об отстранении Романа Еременко. Хавбек ЦСКА за употреблении запрещенных препаратов был дисквалифицирован УЕФА на 30 дней.
- Еременко? Конечно, его отстранение стало неожиданностью. После обеда я был проинформирован, что он не сможет принять участие в матче, - цитирует yle.fi Баке. - Мы изменили подготовку. У нас был сложный поединок с исландцами.
Эрмин
Несколько вопросов : 1. Если отстранили игрока ЦСКА,то обязаны подробно рассказать руководству клуба,за что именно. 2.Если отстранили игрока сборной Финляндии,с чего чухонцы убогие (с) изображают "тайны мадридского двора" ? Им-то ведь тоже должны были расписать очень конкретно,в чём причина. 3.Если за недоплату перехода из Казани,то уж сборная Суоми-никаким боком. 4.Где оригинал на официальном английском,немецком,французском ? Ни одно наше СМИ для российского болельщика не только не авторитет,но и вообще не СМИ. 5.Если Квятковский ещё не задолбал к 9 утра хотя бы Слуцкого (Гинера я сам боюсь),то ..Не буду дальше.
09:31