Ханс Баке: "Отстранение Еременко было неожиданным"

Главный тренер сборной Финляндии Ханс Баке после поражения от Исландии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (2:3) рассказал о том, когда он узнал об отстранении Романа Еременко. Хавбек ЦСКА за употреблении запрещенных препаратов был дисквалифицирован УЕФА на 30 дней.

- Еременко? Конечно, его отстранение стало неожиданностью. После обеда я был проинформирован, что он не сможет принять участие в матче, - цитирует yle.fi Баке. - Мы изменили подготовку. У нас был сложный поединок с исландцами.