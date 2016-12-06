Хацкевич уволен из сборной Белоруссии из-за несогласия пойти на снижение зарплаты

Белорусская федерация футбола расторгла контракт с главным тренером национальной команды Александром Хацкевичем, сообщает пресс-служба организации. Наставник отказался пойти на снижение зарплаты, на котором настаивала БФФ из-за неудовлетворительных результатов команды в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Сборная Белоруссии в квалификации провела четыре матча, в которых набрала два очка. Команда сыграла вничью с Францией (0:0) и Люксембургом (1:1), а также уступила Голландии (1:4) и Болгарии (0:1).
По сведениям украинских СМИ, Хацкевич теперь может возглавить киевское "Динамо". Президент клуба Игорь Суркис ищет замену Сергею Реброву, который должен покинуть свой пост в понедельник. Киевляне сегодня проведут матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа", а 12 декабря сыграют в чемпионате с "Шахтером". Команда уже лишилась шансов на выход в весеннюю часть еврокубков, а в премьер-лиге отстает от лидирующих "горняков" на десять очков.
Дополнительная информация
http://abff.by/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=3359&category_id=6&Itemid=490&lang=ru
Slim Taller
Хацкевичу не просто предложили понизить зарплату,а уменьшить её в два раза.Разумеется,он не согласился.И контракт был расторгнут в одностороннем порядке.Судиться Хацкевич вряд-ли будет.
17:59
sergey.v1968
интересно, как это коррелирует с контрактом. Сборной нашей (РБ), бесспорно, ничего не светит, особенно в компании с Францией (Люксембург - это наш реальный уровень, как бы кто ни пыжился, равно как и Катар - уровень России). Понятно, что задача выхода из группы не ставилась, - тогда результат не может быть неудовлетворительным. Если же ставилась - значит, Хацкевич не вполне адекватно оценил силы - и свои, и игроков. Если в контракте нет опции "в случае неудовлетворительного результата понижаем зп" (а такая вряд ли есть) - тогда цивилизация от нас ещё дальше, чем от соседей.
17:35