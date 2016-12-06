Хацкевич уволен из сборной Белоруссии из-за несогласия пойти на снижение зарплаты

Белорусская федерация футбола расторгла контракт с главным тренером национальной команды Александром Хацкевичем, сообщает пресс-служба организации. Наставник отказался пойти на снижение зарплаты, на котором настаивала БФФ из-за неудовлетворительных результатов команды в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Сборная Белоруссии в квалификации провела четыре матча, в которых набрала два очка. Команда сыграла вничью с Францией (0:0) и Люксембургом (1:1), а также уступила Голландии (1:4) и Болгарии (0:1).

По сведениям украинских СМИ, Хацкевич теперь может возглавить киевское "Динамо". Президент клуба Игорь Суркис ищет замену Сергею Реброву, который должен покинуть свой пост в понедельник. Киевляне сегодня проведут матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа", а 12 декабря сыграют в чемпионате с "Шахтером". Команда уже лишилась шансов на выход в весеннюю часть еврокубков, а в премьер-лиге отстает от лидирующих "горняков" на десять очков.